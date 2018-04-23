Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > MElih ABİ: Dolandırıcılara karşı çok dikkatli olun!

MElih ABİ: Dolandırıcılara karşı çok dikkatli olun!

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Okurumuz Emin Kurnaz bir dolandırıcılık öyküsü anlattı. Siz siz olun bu numaralara gelmeyin. "Telefondaki dolandırıcı "Hanımefendi şu dan arıyoruz yurtdışına 7.500 TL havale yapılıyor, dolandırıcılık olabilir, bilginiz var mı?" diye soruyor. Güven kazanmak için de bankanın reklamı da yapılınca kadın 'havaleyi kabul etmiyorum' diyor. Dolandırıcı da "O halde size vereceğimiz linki tıklayarak reddettiğinizi onaylayın" diye devam ediyor. Aslında bu işlemle paranın havale edilmesine onay vermiş olmuş. Soluğu bankada alan kadın, bankacının; "Bugün dolandırılan beşinci kişisiniz" cevabıyla şok oluyor. Teknoloji hayatımıza girdikçe dolandırıcılara da gün doğuyor. Dikkatli olun sakın bu oyuna gelmeyin.

DÜĞÜNLERİ BAŞLADI GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR
Sokak düğünleri ile ilgili şikayetler arttı. Geç saatlare kadar çalan orkestra, eğlenmesini bilmeyenlerin yaptığı gürültü mahalle halkını canından bezdiriyor. Daha önce de yazdık yine yazıyoruz. Önüne geçmek mümkün. İlçe belediyeleri düğün salonu yapsın ve dar gelirlilere bedava kiralasın. Vatandaş da rahat etsin…
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MElih ABİ: Dolandırıcılara karşı çok dikkatli olun!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN