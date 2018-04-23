MElih ABİ: Dolandırıcılara karşı çok dikkatli olun!

Okurumuz Emin Kurnaz bir dolandırıcılık öyküsü anlattı. Siz siz olun bu numaralara gelmeyin. "Telefondaki dolandırıcı "Hanımefendi şu banka
dan arıyoruz yurtdışına 7.500 TL havale yapılıyor, dolandırıcılık olabilir, bilginiz var mı?" diye soruyor. Güven kazanmak için de bankanın reklamı da yapılınca kadın 'havaleyi kabul etmiyorum' diyor. Dolandırıcı da "O halde size vereceğimiz linki tıklayarak reddettiğinizi onaylayın" diye devam ediyor. Aslında bu işlemle paranın havale edilmesine onay vermiş olmuş. Soluğu bankada alan kadın, bankacının; "Bugün dolandırılan beşinci kişisiniz" cevabıyla şok oluyor. Teknoloji hayatımıza girdikçe dolandırıcılara da gün doğuyor. Dikkatli olun sakın bu oyuna gelmeyin. SOKAK DÜĞÜNLERİ BAŞLADI GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR
Sokak
düğünleri ile ilgili şikayetler arttı. Geç saatlare kadar çalan orkestra, eğlenmesini bilmeyenlerin yaptığı gürültü mahalle halkını canından bezdiriyor. Daha önce de yazdık yine yazıyoruz. Önüne geçmek mümkün. İlçe belediyeleri düğün salonu yapsın ve dar gelirlilere bedava kiralasın. Vatandaş da rahat etsin…