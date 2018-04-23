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’dan ’a ziyaret

de play-off mücadelesi veren , Erzin Belediyespor maçı öncesi ’ı ziyaret etti

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Of Spor’dan SABAH’a ziyaret
3. 1. Grup'ta mücadele eden , 'ı ziyaret etti. Ligin 32. hafta mücadelesinde Erzin Beledilespor'a konuk olan Of Spor karşılaşma öncesi Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti. Kulüp Başkanı Olcay Sanal, teknik direktör Fatih Uygun, yönetici Fuat Kadıoğlu, futbolcular ve teknik kadronun katıldığı ziyarette takıma başarılar dileyen Ramoğlu, "Of Spor'un yeri üst liglerdir" dedi. DESTEK ÇOK BÜYÜK
Takımın şu anda play-off mücadelesi verdiğini belirten Başkan Sanal, "Çok genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. İlçemizde takıma destek büyük. Hedefimiz önce 2. Lig'e ardından Spor Toto 1.Lig'ine çıkmak. Büyük bir camiayız. Bunu başaracak güce ve inanca sahip olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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Of Spor’dan SABAH’a ziyaret
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