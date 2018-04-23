Of Spor’dan SABAH’a ziyaret

TFF
3. Lig
1. Grup'ta mücadele eden Of Spor
, SABAH
'ı ziyaret etti. Ligin 32. hafta mücadelesinde Erzin Beledilespor'a konuk olan Of Spor karşılaşma öncesi Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti.
Kulüp Başkanı Olcay Sanal, teknik direktör Fatih Uygun, yönetici Fuat Kadıoğlu, futbolcular ve teknik kadronun katıldığı ziyarette takıma başarılar dileyen Ramoğlu, "Of Spor'un yeri üst liglerdir"
dedi. DESTEK ÇOK BÜYÜK Takımın
şu anda play-off mücadelesi verdiğini belirten Başkan Sanal, "Çok genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. İlçemizde takıma destek büyük. Hedefimiz önce 2. Lig'e ardından Spor Toto 1.Lig'ine çıkmak. Büyük bir camiayız. Bunu başaracak güce ve inanca sahip olduğumuzu düşünüyorum"
şeklinde konuştu.