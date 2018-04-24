Adana turizmi hak ettiği değeri almalı

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Yumurtalık ilçesinde düzenlenen Turizm Haftası kutlamalarına katıldı. Sahilde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalarda Vali Mahmut Demirtaş, "Adana, Çukurova'nın bereketli toprakları, gelişmiş ekonomisi, doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapısıyla, Türkiye mozaiğinin en önemli unsurlarındandır" diye konuştu. TARİHİ VE KÜLTÜREL
Vali Demirtaş, "Binlerce yıllık geçmişe sahip kentimiz, tarih boyunca uygarlıklar geçidine sahne olmuştur. Bugün mirasçısı olduğumuz, birbirinden farklı özelliklere sahip bu uygarlıklar, Adana'da derin izler bırakmıştır. Tarihi süreç içerisinde çeşitli medeniyetlere yurt olan bu topraklar, bağrında turizm potansiyeli oldukça yüksek, birçok tarihi ve kültürel değeri barındırmaktadır. Yumurtalık yerli ve yabancı turistlerin gözde turizm duraklarından biridir" dedi. DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Adana'nın turizm sektöründe daha yukarılara çıkarılması düşünülüyorsa, öncelikle toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi, turizme bakış açısının gözden geçirmesi, daha sonra yapısal sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Vali Demirtaş, "Otel, restoran, acente gibi konaklama unsurlarının rekabet güçlerini artırmalıyız. Kısacası sektörün sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler üretmeliyiz. Sektörün alt yapısını iyileştirmeye devam edeceğiz" , sektörün tüm kesimlerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.