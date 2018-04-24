Bir günlüğüne doktor oldular

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir Anaokulu'nun 2-6 yaş aralığındaki öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel bir hastaneyi ziyaret etti. Genel Müdür ve Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları'nın makam odasında ağırladığı çocuklar, bir günlüğüne doktor oldu. Başlarına bone ve ağızlarına maske takan minikler, boyunlarındaki steteskoplarla gerçek doktorlara benzedi. Bazı miniklerin 'Ben genel müdür olacağım' diyerek Yrd. Doç. Dr. Canoğulları'nın koltuğuna oturduğu etkinlikte renkli sahneler yaşandı. Bazı çocuklar steteskopla birbirini dinlerken, bazıları Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları ve Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu'na sorular sordu. Heyecanları gözlerinden okunan miniklerin ortak mesajı "Çocukları hastalıklardan koruyalım" oldu. Etkinliğin sonunda anaokulu öğrencileri, 23 Nisan bayramını çocuklara armağan eden Atatürk'e teşekkürlerini, alkışlarıyla dile getirdi.