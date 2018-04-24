Coşkulu 23 Nisan kutlaması

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana
, Mersin
, Hatay ve Osmaniye
'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Adana'da, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törendekiler daha sonra bando eşliğinde törenin yapılacağı İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, törene katılanların bayramını kutladı. Şiirler okundu halk oyunları, jimnastik ve mehter gösterileri gerçekleştirildi. Hatay'daki törenler, Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlama etkinlikleri kapsamında daha sonra Hatay Valisi Erdal Ata makamını Antakya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Sana Gür'e bıraktı. Ata, bir milletin çocuklarına ne kadar önem verir ve iyi yetiştirirse yarınlarına da o derecede güvenle bakabileceğini belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ata ayrıca, koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Gür'e Hatay Valisi olarak neler yapmak istediğini sordu. Törenler Atatürk Caddesi'nde düzenlenen kutlama programıyla devam etti. KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ
Mersin'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Merkez Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda yaptığı konuşmada, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek, bayramlarını kutladı. Konuşmanın ardından Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığı Bandosu'nun çaldığı marşlara ve şarkılara, çocuklar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Programa Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da katıldı. OSMANİYE
Osmaniye'de, Valilik kampüsü içindeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından etkinlikler Şehit Mehmet Ali Sorak Ortaokulunda devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada çocuklara bayram hediye eden tek ülke olduğunu belirtti. GAZİANTEP Gaziantep
'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Cengiz Mete yanındaki 2 öğrenciyle alanda bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Tören saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Kutlamalar Festival Park'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle sürdü.