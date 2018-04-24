Dolandırıcıların sesli mesaj görüşmeleri ortaya çıktı

Adana
'da kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çetenin bir üyesi, kandırdıkları bir kadının evinden 50 bin liralık ziynet eşyasını alıp ayrılacağı sırada polise yakalandı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen polis, diğer çete üyeleriyle aralarındaki anlaşmayı ve talimatları içeren sesli mesaj görüşmelerine ulaştı. ALIP GİDERKEN YAKALANDI
Polis, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çetenin üyelerini takibe aldı. Ekipler, Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Ayşe Y.'nin zanlılar tarafından kandırılarak evindeki ziynet eşyalarının alınmaya çalışıldığını belirledi. Bunun üzerine adrese giderek güvenlik önlemi alan ekipler, zanlı Yunus G.'yi kadının poşete doldurduğu 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp ayrılacağı sırada yakaladı. TUTUKLANDILAR
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin cep telefonu da incelemeye alındı. Yapılan incelemede şüpheli Yunus G.'nin Kemal G. (40) ve henüz ismi tespit edilemeyen "Çavuş" lakaplı çete üyeleriyle aralarında geçen sesli mesaj görüşmelerine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli Kemal G.'yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen
zanlılar tutuklandı. Polis ekipleri, "Çavuş" lakaplı zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, ele geçirilen sesli mesajın deşifresini yapan ekipler, zanlıların nasıl dolandırıcılık yaptıklarını da ortaya çıkardı. 49 KİŞİ CEZAEVİNE KONULDU
"Son Alo" adı verilen Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti düzenlenen operasyonda 1'i kadın 60 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda zanlıların ev ev işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda malzemeler ele geçirilmişti.