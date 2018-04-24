Erkoç gençleri kırmadı

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Merkez Dulkadiroğlu ve Oniki Şubat ilçelerinde bir ömür boyu mutluluğa "evet" demek için yola çıkan 7 çiftin kendisini nikah törenlerine davet etmelerini geri çevirmedi. Çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Erkoç, kiminin nikah şahidi oldu, kiminin ise nikahını kıydı. HALKA HİZMET, HAKK'A HİZMET
Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen ve özel kahve takımı hediye eden Başkan Erkoç, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Halka hizmeti, Hakk'a hizmet kabul ettik. Her ortamda hemşerilerine hizmet etmekten büyük onur ve gurur duydum. Kahramanmaraşlıların hem acı hem de mutlu günlerinde yanlarında oldum ve olmaya devam edeceğim" dedi.