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Gazetecilikteki yeni eğilim ve perspektifler

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Gazetecilikteki yeni eğilim ve perspektifler
YAKIN Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tarafından Gazetecilikte Yeni Eğilim ve Perspektifler konulu konferans düzenlendi. Konferansta, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin gazeteciliğe yansımaları tartışıldı. Moderatörlüğünü Dr. Dilan Çiftçi'nin yaptığı konferansın açılış konuşmasını Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Bilge Narin gerçekleştirdi. Konferansa Sim Radyo-TV Genel Yayın Yönetmeni ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder, Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve Oshan Uluşan konuşmacı olarak katıldı. Dr. Narin: "Yapay zekânın yazdığı haber ayırt edilemiyor" dedi.
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