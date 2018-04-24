Gazetecilikteki yeni eğilim ve perspektifler

YAKIN
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü tarafından Gazetecilikte Yeni Eğilim ve Perspektifler konulu konferans düzenlendi. Konferansta, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin gazeteciliğe yansımaları tartışıldı. Moderatörlüğünü Dr. Dilan Çiftçi'nin yaptığı konferansın açılış konuşmasını Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Bilge Narin gerçekleştirdi. Konferansa Sim Radyo-TV Genel Yayın Yönetmeni ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder, Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve Oshan Uluşan konuşmacı olarak katıldı. Dr. Narin: "Yapay zekânın yazdığı haber ayırt edilemiyor" dedi.