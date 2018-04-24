Gözler Play-Off’ta

SPOR
Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Gazişehir Gaziantep
'in teknik direktörü Erkan Sözeri sarı-lacivertli rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade etti. Gaziantep ekibi için artık sıralamada ilk ikide yer alma olasılığının kalmadığını vurgulayan Sözeri, gözünü play-off'a çevirdi. MORAL BOZMAK YOK
Sözeri, "Farklı mağlup olduk. Bunu beklemiyorduk. Oyuna kötü başlayıp kötü goller yedik. Rakibimiz Ankaragücü seyircisiyle ve takımıyla daha çok inandı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Önümüzdeki hafta kazanıp play-off'u garantileyerek oradan çıkmanın mücadelesini vereceğiz. Çok gerilerden geldik. Burada mağlup olduktan sonra ilk 2 şansımız kalmadı. Hiç moralimizi bozmayacağız" dedi.