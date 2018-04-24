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Melih ABİ: lere neden yaşama hakkı vermiyoruz?

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Melih ABİ: Engellilere neden yaşama hakkı vermiyoruz?

Yazıyoruz, yazıyoruz ama lerin derdine çare bulamıyoruz.
Beyinsiz sürücüler yine engellilerin yollarını kapatıyor.
Tarsus'ta olanı yazdım.
Bunlarda Adana'dan.
Diğer şehirlerde durum farklı değil.
Bakın fotoğraflara.
Aracını engelli rampasına park etmiş.
Elektrik panosu da, engelli araçlarının çıkacağı noktada kalmış.
Hayırseverler yardım etmese bir engelli aracıyla buradan nasıl inecek?
Araç sürücüleri boşluk bulunca dalıyor.
Beyni sakat olduğu için engellileri düşünmüyor bile.
Yapmayın kardeşim.

***

Engelli Murat'ın akü isteği

Murat Tümen Tarsus'ta yaşayan engelli bir kardeşimiz.
Yardım talebi var.
Belki bir hayırsever çıkar.
Diyor ki;
"Tarsuslu duyarlı yardımsever büyüklerim.
Engelli arabamın akü sorunu yüzünden yolda kalıyorum.
İki tane 12v 40 ah akülü sandalye aküsüne ihtiyacım var.
Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şube başkanım Ali Çelik'in bilgisi doğrultusunda sizlerden gelecek hayırlı haberinizi bir engelli kardeşiniz olarak bekliyorum."
İyiliksever kardeşlerimiz bu sese kulak verin lütfen…

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Melih ABİ: Engellilere neden yaşama hakkı vermiyoruz?
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