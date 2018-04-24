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Suçluların korkulu rüyası ‘Aron’

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Suçluların korkulu rüyası ‘Aron’
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde bulundurulan özel eğitimli köpek 'Aron', keskin koku alma yetenekleriyle uyuşturucuyla mücadelede suçlulara göz açtırmıyor. Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki eğitim sonrası eğitmeni polis memuru İlyas Özkulluk ile birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görevlendirilen 'Aron', 7 yıldır 'de bulunduruluyor. Bugüne kadar 110 kilo esrar, 3 kilo eroin, 5 bin ecstasy hap bulan 'Aron'un eğitmeni polis memuru İlyas Özkulluk, detektör köpek eğitiminin çok zor olduğunu söyledi. Özkulluk, "Aron ile sayısız operasyona katıldık. Köpeğimizle daha önce çalıştığımız yerlerde de sayısız operasyona katılarak, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdik. Eğitimleri kolay değil, bir çocuk yetiştirme gibi düşünün" dedi.
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Suçluların korkulu rüyası ‘Aron’
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