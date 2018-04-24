Tarsus’ta meme kanseri bilgilendirme toplantısı

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Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Tarsus Şubesi tarafından "Pembe Düşün-Birlikte Fark Yaratalım" projesi kapsamında meme kanseri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak Medical Park Hastanesi Klinik Onkoloji Uzm. Doç. Dr. Alper Ata, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Operatör Dr. Elvan Alpaltaş, Aile Hekimi Esin Esen Delibaş ve Aile Hekimi Derya Özdemir katıldı. Doktor Alper Ata, "Meme kanseri, erken teşhis ve tedavi ile yaşamımızı tehdit etmeden kurtulabileceğimiz bir hastalıktır. Kadınlarda görülen en sık kanser türüdür. Her 8-10 kadından 1 tanesi yaşamı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanseri görülme oranı yaşla birlikte artar ve özellikle 40 yaş ve üzerindeki yaşlarda daha sık görülür. En sık görülme yaşı 50-59 yaşlardır" dedi.