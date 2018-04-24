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Yakın Doğu lige döndü

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Yakın Doğu lige döndü
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde , 3'üncülük maçında Dinamo Kursk'a 87-82 yenilerek dördüncü oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron kentinde oynanan mücadelede iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, "Her iki takım içinde zorlu bir maç oldu" dedi. Final hedefiyle çıktıkları maratondan istediklerini alamadıklarının altını çizen Kalaycıoğlu, "Her şeye rağmen basketbolcularımı kutluyorum. Organizasyon boyunca ellerinden geleni yapıp sahada aslanlar gibi mücadele ettiler. Bu saatten sonra Avrupa defterini kapatıp ligde play-off serisine bakacağız" şeklinde konuştu.
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Yakın Doğu lige döndü
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