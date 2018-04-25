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8 gündür kayıp gencin cesedi derede bulundu

’da 8 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından her yerde aranan berber 27 yaşındaki ’ın cesedi nehirde bulundu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
8 gündür kayıp gencin cesedi derede bulundu
'da ailesinin 8 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 'ın (27), derede cesedi bulundu. Acı haberi öğrenen ve olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü. Kurumu'na kaldırılan Karabaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olay Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının beslediği derede meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında keçi otlatan çocuklar, suyun içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edince, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri tarafından sudan çıkartılan cesedin üzerinden Zülfikar Karabaş adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Güzelevler Mahallesi'nde berberlik yapan ve 8 gün önce kaybolan Karabaş'ın ailesi tarafından Köprübaşı 'ne kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen Karabaş'ın yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Karabaş'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Karabaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
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8 gündür kayıp gencin cesedi derede bulundu
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