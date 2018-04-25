Adıyaman’da 57. Alay şehitleri unutulmadı

1915 yılında Çanakkale kara savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan ve madalyasını alacak yiğidin kalmayarak vatan uğruna hepsinin şehit olduğu 57. Alay Şehitleri Adıyaman Ulu Caminde kılınan sabah namazında anıldı. Ulu Caminde gerçekleşen sabah namazında sonra 103 Metre uzunluğunda Türk Bayrağı açılarak kortej halinde Valilik Önüne kadar düzenlenen yürüyüşün ardından İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Yürüyüş sonrası Valilik, bahçesine Çanakkale Savaşında tamamı şehit düşen 57. Alay şehitlerini unutmayan Adıyamanlılara 57. Alay'ın son sabah yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtıldı. Çanakkale zaferinin ecdadımızın birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu dile getiren Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Çanakkale Zaferi, vatanı, milleti ve bağımsızlığı uğrunda göğsünü siper ederek, canını seve seve feda edip, şehit olmayı milli bir görev kabul eden aziz milletimizin evlatlarının azim ve cesaretinin destanıdır. Çanakkale, 57. Piyade Alayında madalyasını alacak yiğidin kalmadığı, hepsinin şehit olduğu bir yer ve tarihe gömülmeyen aslanların mücadelesidir. Aziz milletimiz, bir asır önce Çanakkale'de olduğu gibi, 100 yıl sonra da benzer işgal girişimlerine karşı şanlı bir direniş ortaya koyarak, vatanını korumak için neler yapabileceğini en gür sesle, aynı ruh ve inançla 15 Temmuz gecesi yedi cihana ilan etmiştir. Bu vesile ile Çanakkale şehitlerimize, son dönemde vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadele eden ve bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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