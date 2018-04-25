Çocuk yaşta evliliğe karşı kapı kapı dolaşıyorlar

Niğde
'de bir ilkokul müdürü ve öğretmeni, hazırladıkları 'Evlilik oyun mu anne?' projesi kapsamında, kapı kapı dolaşarak aileleri çocuk yaşta evliliğe karşı bilinçlendiriyor. Edikli Atatürk İlkokulu Müdürü Onur Bayır ve okul öncesi öğretmeni Özlem Çeltek, bir velinin toplantıda "Ben erken yaşta evlendim, çok pişman oldum. Bu konuda beni bilinçlendiren bir kişi olmadı" şeklindeki sözlerinden etkilenerek "Evlilik oyun mu anne?" adlı proje hazırladı. Proje kapsamında, küçük yaşta evliliğin önüne geçilmesi, öğrencilerin üniversite okumaları, evliliğin bir oyun olmadığı anlatılarak, çocuk yaşta evliliğe karşı Edikli belde halkı, öğrenci ve veliler için seminer, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenledi. Çalışmalara katılamayan ve risk durumundaki öğrencilerin ailelerine ulaşmak için belde ve civar köylerdeki evleri kapı kapı dolaşan öğretmenler, daha bilinçli bir toplum oluşması için çaba sarf ediyor. Proje kapsamında çekilen kamu spotuna veliler, şair Ahmet Selçuk İlkan, Türk halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale gibi sanatçılar ile Niğdespor Kulübü Başkanı Recep Canıtez, teknik direktör Yavuz İncedal da video göndererek destek verdi. Okul müdürü Bayır, en büyük amaçlarının erken yaşta evlilikle mücadele, geleceğe güvenle bakmak ve genç kız öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları olduğunu vurguladı. Niğde Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ömer Halisdemir
Üniversitesiyle proje kapsamında protokol imzaladıklarını aktaran Bayır, "Bu çerçevede valimizin eşi, belediye başkanımız, kasaba halkı ve Edikli'deki tüm öğrencilerin katıldığı seminerler düzenledik. Öğrencilerle resim ve kompozisyon yarışmaları yaptık" dedi.