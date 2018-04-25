Deneyimlerini kardiyolog ve cerrahlarla paylaştılar

Bu
yıl 14'üncüsü Antalya
'da düzenlenen "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi"nde Yakın Doğu Üniversitesi
(YDÜ
) Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Doç. Dr. Levent Cerit ile Uzm. Dr. Belma Taşel tarafından temsil edildi. Kongrede YDÜ Hastanesi Kalp Merkezi'nde uygulanan çalışma ve deneyimler de sözlü ve yazılı bildirimler halinde sunuldu. İlginin yoğun olduğu kongrede Doç. Dr. Cerit ve Uzm. Dr. Taşel, ciddi koroner arter ve aynı zamanda aort darlığı olan bir hastaya uygulanan Tavi yöntemi ile sık rastlanmayan, orijinden kaynaklı atriyal prematüre ekstra sistol ablasyonu gibi birçok zorlu vakayla ilgili sunumlarla, deneyimlerini 32 farklı ülkeden gelen kardiyolog ve cerrahlarla paylaştı.