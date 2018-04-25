GTO’dan lojistik köy çıkışı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO
) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'te kurulması planlanan Lojistik köyün kentin ekonomisine değer katacağını söyledi. Bu projenin oda yönetiminin ilk önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Lojistik köy projesi Gaziantep için var olan sorunlar ve gelecekte oluşması muhtemel büyük sorunlar için bir çözüm ve aynı zaman da bölge için bir prestij projesidir" dedi. Çevresindeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen, mucizeler yaratan Gaziantep olarak bir çılgın projeye daha imza atmak istediklerini söyleyen Yıldırım, "Lojistik Köy projesi Büyükşehir Belediyesi ile üzerinde üç yıldan beri çalıştığımız bir proje. Gaziantep tek başına ülke ihracatının yüzde 4,5'ini gerçekleştiriyor. Cari fazla veren bir ekonomimiz var. Gaziantep'i geleceğe taşımak için bu projenin desteklenmesi, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.