Hallaçlar teknolojiye yenik düşüyor

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pamuk ve yün kabartmacılığı olarak bilinen 'hallaçlık' mesleği gün geçtikçe teknolojie karşı yenik düşüyor. Hallaçlık mesleğinin son temsilcilerinden 43 yaşındaki Ali Et
, meslekte makineli sisteme geçilmesi, yün ve pamuk yerine silikon, elyaf gibi malzemelerin kullanılmasıyla mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. GERÇEK YÜN SAĞLIK DOSTU
Mesleği 25 yıldır yaptığını belirten Ali Et, "İyi bir uyku, hem sağlık hem de zinde bir gün geçirmek için önemlidir. İyi bir uykunun en önemli unsuru konforlu bir yatak ve rahat bir yastıkla başlamaktadır. Yün yastıklar, çok yüksek, çok alçak veya çok sert olmadıkları sürece rahat bir seçenek olarak kullanılabilir. Yün yastıklar, en sağlıklı seçenek olarak bilinmektedir. Çabuk kuruması, uyku esnasında teri çekmesi nedeniyle tam bir sağlık dostu olarak değerlendiriliyor" dedi.