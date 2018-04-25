Melih ABİ: Toplu taşıma araçlarının kullandıkları mazot kontrol edilsin

BUGÜN NELER OLDU

Motorsiklet sürücüsü Mehmet Alpaslan özel halk otobüslerinden şikayetçi. Bu araçların kalitesiz yakıt kullandıklarını söylüyor. Çünkü motorsiklet sürücüleri egzozla direkt muhatap oluyor. Egzozlardan çıkan kara duman genizlerine kadar gidiyor. Okurumuz, "Kabus yaşıyoruz. Kara dumanı soluyarak kansere yakalanmaktan korkuyoruz" diyor. Kim yapacaksa denetlesin şu araçları.YaşarKemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda yürüyüş yapan insanlar var. Yürüyüş sonrası ve öncesi insanlar buradan karşıya geçiyor. Yayalar için yeşil ışık bile kondu. Kimse ışığa riayet etmiyor. Bu yolda hayatını kaybedenler bile oldu. Kazaların önüne geçmek için ışık kondu. Trafik ekipleri burayı da denetlesin sürücüleri uyarsın. Testi kırılmadan önlem almalı…