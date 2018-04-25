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botu çocukların ilgi odağı oldu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Sahil Güvenlik botu çocukların ilgi odağı oldu
'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve etkinlikleri kapsamında halkın ziyaretine açılan Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı botu, çocukların ilgi odağı oldu. Gün boyu yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen bota en büyük ilgiyi ise çocuklar gösterdi. Sahil Güvenlik botu içerisindeki materyaller ve işlevleri hakkında bilgi alan çocuklar, Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı personellerle fotoğraf çektirdi. Çocuk Bayramı dolayısıyla botu gezmek için ailesiyle birlikte geldiğini belirten 11 yaşındaki Eren Balkanlı, "Botun içerisi çok güzeldi. Nasıl sürüldüğünü gösterdiler. Komutanlar bize bazı aletler hakkında bilgi verdi. Keyifli bir gün geçirdim" dedi. 13 yaşındaki Görken Ersoy ise "Sahil Güvenlik botunu gezdik. Nasıl sürüldüğü hakkında bilgi aldık. Kontrol panelleri vardı. Botun güvenliğini sağlamak için arka tarafta toplar vardı onları da gördüm. Bot çok ilgimi çekti" dedi.
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Sahil Güvenlik botu çocukların ilgi odağı oldu
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