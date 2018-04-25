Mersin
'de
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında halkın ziyaretine açılan Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik
botu, çocukların ilgi odağı oldu. Gün boyu yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen bota en büyük ilgiyi ise çocuklar gösterdi. Sahil Güvenlik botu içerisindeki materyaller ve işlevleri hakkında bilgi alan çocuklar, Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı personellerle fotoğraf çektirdi. Çocuk Bayramı dolayısıyla botu gezmek için ailesiyle birlikte geldiğini belirten 11 yaşındaki Eren Balkanlı, "Botun içerisi çok güzeldi. Nasıl sürüldüğünü gösterdiler. Komutanlar bize bazı aletler hakkında bilgi verdi. Keyifli bir gün geçirdim" dedi. 13 yaşındaki Görken Ersoy ise "Sahil Güvenlik botunu gezdik. Nasıl sürüldüğü hakkında bilgi aldık. Kontrol panelleri vardı. Botun güvenliğini sağlamak için arka tarafta toplar vardı onları da gördüm. Bot çok ilgimi çekti" dedi.