Tarsus’ta Türkiye’nin ilk kiraz hasadı yapıldı

Çukurova
yöresinde açık alanda Türkiye
'nin erkenci cins ilk kiraz hasadı Mersin
'in Tarsus ilçesinde gerçekleşti. İlçeye bağlı Ulaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasatta yörenin açık alandaki ilk kirazı toplandı. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı ve aynı zamanda üretici Mustafa Kemal
Karaoğlu'nun kirazını Tarsus Ziraat Odası
Başkanı Ali Ergezer
kilosunu 250 liradan satın aldı. 7 yıl önce diktikleri erkenci cinsi kirazı 240 metre rakımda yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten kiraz üreticisi Karaoğlu, bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 'Turfanda Kiraz' hasadının geçen yıla oranla erken başladığını söyledi. Karaoğlu, "Bunun yanında kayısı, şeftali, japon eriği ve nektarin gibi sert çekirdekli turfanda meyveciliğin adresi olan Mersin'de modern tarım
teknikleriyle üretimi daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi. 240 RAKIMDA YETİŞİYOR
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer ise, iyi tarım uygulamasının da öncülüğünü yapan yeni sezonun ilk kirazını yetiştiren Karaoğlu'nu kutlayarak, "Biz üreticiler her zaman üretmeye, tarımda yeni teknolojiyi takip ederken, organik üretim yapmaya da devam edeceğiz. Tarsus'ta 240 rakımda Türkiye'nin açık alanda ilk kirazını burada yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.