Törenin onur konuğu Aziz Sancar oldu

Yakın
Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını görkemli bir törenle kutladı Kutlamalarının onur konuğu 2015 Nobel Kimya Ödülü
'nün Sahibi Aziz Sancar
oldu. Törene
Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi
Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap, eşi Enver Haskasap, Centre of Excellence başkanı ve Genetik Kanser Tanı ve Araştırma Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı,Yakın Doğu İlkokulu
Müdürü Hasan Yükselen, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri dans gösterilerini sırasıyla sunarken, okunan 23 Nisan şiirleri törene renk kattı. Tören, tüm öğrencilerin birlikte oluşturduğu ve duygu dolu anların yaşandığı "Atam İzindeyiz" temalı gösteri ve geçitte, törenin onur konuğu 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Prof. Dr.Aziz Sancar, öğrencileri ayakta alkışladı.