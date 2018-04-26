Akif Can’ın katili 9 yıldır bulunamadı

Adana
'da 11 Temmuz 2009'da ailesi ile birlikte piknik yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Akif Can Yıldız'ın annesi Sabiha Yıldız (36), oğlunun katilinin bugüne kadar bulunmamasına isyan ediyor. Oğluna iki aylık hamile iken eşi Akif Yıldız'ı iş kazasında kaybettiğini anlatan acılı kadın, "Babasını oğluma hamileyken kaybettim. Kendisini de nereden geldiği belli olmayan bir kurşun aldı benden. Polisler oğlumun katilini bulmak için namus sözü verdiler ama bulamadılar" derken, küçük çocuğun dedesi Durmuş Karabekiroğlu ise, "Torunumun fotoğrafına bakamıyorum" dedi. POLİS BULACAĞIZ DEDİ AMA!
Oğlunun fotoğraflarına bakıp gözyaşı döken anne emniyet yetkililerine seslenerek, oğlunun katilinin bir an önce bulunmasını istiyor. 9 yıl geçmesine rağmen "Bir arpa boyu yol alınmadığını" söyleyen Sabiha Yıldız, "Olaydan sonra polisler bize 'Bu olay bizim namusumuz oldu, o magandayı bulacağız' dediler ama hala bulunamadı. Oğlumun katilinin bulunmasını bir ümitle bekliyorum" diye konuştu. Oğluna iki aylık hamileyken, eşi Akif Yıldız'ı iş kazasında kaybettiğini belirten Sabiha Yıldız, "Oğlum dünyaya geldikten sonra eşimin adını verdim. Ama yavrum bir magandanın kurbanı oldu. Babasının yanına gömdük. Oğlumu kaybettikten sonra zor günler geçirdim, psikolojim bozuldu ve tedavi gördüm. Büyük kızım için ayakta durmak zorundayım. Buradan o magandayla sesleniyorum. Eğer biraz vicdanın var ise ortaya çıkarsın ve teslim olursun. Belki o zaman acım hafifler" şeklinde konuştu. RUHSATLI SİLAHLAR İNCELENDİ
Soruşturma süresince bölgedeki 60 silah ruhsatı sahibi ile çevredeki iş yerlerinin çalışanları ve sürekli müşterilerinden 50 kişi hakkında soruşturma yapıldı. İhbarlar sonucu 3 polis, 1 uzman çavuşun silahları balistik araştırmadan geçti. Ancak bu soruşturmalardan da olumlu sonuç alınamadı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Akif'in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. "BAŞKA YÜREKLER YANMASIN"
Olayın acısını ilk gün gibi yüreklerinde hissettiklerini söyleyen dede Durmuş Karabekiroğlu ise torunun fotoğrafına bakamadığını "Damadım ölünce, torunuma hem babalık hem de dedelik yaptım. Ailece pikniğe gitmiştik. Torunum birden sıçradı. Ben rüya görüp korktuğunu sandım. Kızıma kaldırmasını söyledim. Kızım kaldırmaya çalışırken başından kan geliyordu. Birisi taş attığını sandık. Hastaneye kaldırdık, bize başına kurşun isabet ettiğini söylediler. Sonra biricik torunumu kaybettik. Bugüne kadar bir sonuç çıkmadı. Yetkililere sesleniyorum. Herkese silah vermesinler. Torunum bir maganda yüzünden hayata veda etti. Bizim yüreğimiz yandı, başka ailelerin yüreği yanmasın" şeklinde konuştu.