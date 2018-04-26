Ankara Türk dünyası müzik topluluğu konser verdi

Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal yönetiminde unutulmaz bir gece yaşattı, konseri izlemeye gelenler adeta büyülendi.

Etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur, Başkurtistan, Çuvaşistan, Hakasya, Saha-Yakutistan, Tıva, Tataristan, Azerbaycan, Karaçay, Kırım, Gagauzya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kerkük, Bosna-Hersek, Makedonya gibi Türk dünyası ülkelerden eserler seslendirildi.

Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci tarafından, Topluluk Sanat Yönetmeni Abdullah Alper Kurbani, Topluluk Müdürü Hamdi Usta, kadın ses ve saz sanatçıları adına Çiğdem Gürdal, erkek ses ve saz sanatçıları adına Murat Zühtü Uçaner'e çiçek takdim edildi.