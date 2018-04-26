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Başkan Şevket Can’dan amatöre tam destek

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Başkan Şevket Can’dan amatöre tam destek
'in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, amatör spor kulüplerinin yönetici, teknik ekip ve oyuncularıyla bir araya geldi. Faruk Sodan Stadı'nda düzenlenen programda sporun ve sporcunun yanında oldukları mesajını veren Can, Türkiye'nin sporda daha başarılı olması için amatör sporun desteklenmesi gerektiğini söyledi. Belediye olarak gençleri spora teşvik etmek için bir çok hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Can, "Sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Bu anlamda Tarsus Belediyesi olarak şehrin altyapısına verdiğimiz önem kadar insan alt yapısına da önem veriyoruz. Belediye Spor olarak yaz döneminde yaz okulu açarak ve diğer etkinliklerimizle de şehrimizdeki çocuklarımıza spor yapma imkanı sağlıyoruz" dedi.
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Başkan Şevket Can’dan amatöre tam destek
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