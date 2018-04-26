Çatışma ve anlaşmazlıkların yöntemi tartışıldı

Yakın Doğu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri Estonya Tartu Üniversitesi Johan Skytte Siyasal Bilgiler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Eiki Berg ile seminerde bir araya geldi. Çatışma yönetimi veya anlaşmazlıkların yönetimi konusunda yeni bir bakış açısı tartışılan seminerde, çatışma bölgelerindeki sınırların soruna taraf farklı kesimler tarafından nasıl algılandığı, taraflar arasındaki sınır ötesi etkileşimin ve işbirliğinin ne gibi sonuçlar yarattığı ele alındı.