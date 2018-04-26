Çelikcan sosyal konutları gezdirdi

Yüreğir Belediye Başkan Mahmut Çelikca, Sosyal Konut İnşaatının Yüreğir Belediyesi tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımı olduğunu söyledi. Başkan Çelikcan ile meclis üyeleri Atakent Mahallesi'nde inşaatı devam eden 644 adet sosyal konut inşaatlarını gezdi. Meclis üyelerine çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çelikcan, çalışmaların büyük titizlikle ve çok hızlı devam ettiğini belirtti. İLK SOSYAL KONUTLAR
Başkan Çelikcan, "'Adana
'da ilk sosyal konut inşaatını başlattık. Hak sahiplerini noter huzurunda yapılan çekilişle belirledik. Konutları rekor hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sosyal Konut İnşaatı Yüreğir Belediyesi tarihinin tek seferde yapılan en büyük yatırımıdır. Sosyal konut içerisinde her türlü sosyal donatı kreş, kapalı yüzme havuzu, spor salonu bulunacak" dedi. Yüreğirli vatandaşların konut hayalini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir'deki bütün yatırımlarda meclis üyelerimizin de emeği büyüktür. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çelikcan, Yüreğir'de kent yaşamına uygun projeler üretip yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaş görünümlü kent durumuna getirmeyi hedeflediklerini belirtti. HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ
"Göreve geldiğim günden bu yana ilçenin çehresini değiştirmek için çalışıyoruz" diye konuşan Başkan Mahmut Çelikcan, "Sosyal Konut inşaatını başlattık ve konut için başvuru yapanların kuralarını çekerek hak sahiplerini belirledik. Amacımız vatandaşlarımızın uygun şartlarda konut edinmelerini sağlamak, ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmektir" şeklinde konuştu.