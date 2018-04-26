Çocuk oyunlarında heyecan sona erdi

Adana
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri M1 Adana Alışveriş Merkezinin 'de destek verdiği Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Küçükler ve Yıldızlar Yakan Top İl Birinciliği sona erdi. M1 Adana Alışveriş Merkezi otoparkında yapılan müsabakalara 200 öğrenci katıldı. iki
gün süren müsabakalar sonunda küçükler ve yıldızlar kategorisinde Seyhan Şehit Murat Savaş Kale İlkokulu, Cebesoy İlkokulu, ve Kozan TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu, Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu dereceye girdi. Büyük bir heyecan yaşayan çocuklara ödülleri düzenlenen törende verildi.