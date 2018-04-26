Ercan Atalay: Spor kültürü

Spor
evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir. Fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz. Görüldüğü gibi sporun belirli sözcükle kalıplaşmış klâsik bir tanımı yoktur.
Bazı spor bilimciler sporu "zihinsel ruhsal güçlerin beraber kullanımı ve bir taraftan başarı, diğer taraftan dinlenme ve eğlence amacına ulaşmak için yapılan aktiviteler" olarak tanımlar. Spor Olimpizm sembolü altında eğitsel ve pedagojik amaçlar taşır. Sistem olarak ne bir din, ne bir sosyal doktrin, ne de bir ekonomik sistemdir. Olimpizm bir ruh, yaşam tarzı, insanlık görüşü, asalet, ahlak ve çıkarsız bir idealdir. Kültür ise, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi her şey olarak kısaca tanımlanır; geçmiş ve gelecek doğrultusunda var olmaya; yenilenerek, değişerek gelişimine devam eder.
Bu açıklamalardan yola çıkarsak spor kültürü, erdemi öne çıkaran, insanlığı yücelten ve geliştiren, bilge olmaya teşvik eden, ilke merkezli, kurallar içinde yarışmayı öne çıkaran bir olgudur. Dolayısıyla insanı kendine, çevresine ve başkalarına zarar vermekten alıkoyan, haz ve eğlence yönüyle neşe verici, birleştirici, ahlaki boyutuyla yüceltici, eşitlikçi, rakibi düşman değil paydaş gören, kucaklayıcı ruhsal yetkinliktir. Her türlü sonucu kabul etmeyi erdem sayan onurlu bir davranıştır. Eğitsel yönüyle ise insana sınırlarını ve nerde durmasını öğretir.
Yukarıdaki değerlerden birisi bile yoksa spor kültüründen bahsedilemez. Sporu yöneten, sporun aktif elamanı olan sporcular, antrenörler, sporu seven seyreden veya taraftar olan herkes yukarıdaki değerleri yaşamlarının temel değerleri olarak kabul etmek zorundadırlar.