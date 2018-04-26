Gündüz keşif, gece hırsızlık

Adana
'da yeni açılan telefon bayiine sabaha karşı gelen 3 hırsız, iş yerinin girişteki güvenlik kamerasının yönünü çevirip kapıyı levye ile kırdıktan sonra sergilenen 8 bin 500 TL değerinde 5 telefonu çaldı. Soygun yapan şüpheliler, hırsızlıkta kullandıkları aracın 'GPS' kayıtları ve plakasından yakalandı. Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, işyerine gündüz gelen Mücahit K. (24), Hüseyin A. (27) ve Serkan K. (18) müşteri gibi keşif yaptı. Stant üzerindeki cep telefonlarına bakan 3 şüpheli daha sonra ayrıldı. Gece tekrar işyerine gelen soyguncular levye ile kapıyı kırıp içeri girdi. Ayrıca zanlılar tanınmamak için işyerinin dışında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Yüzlerini maske ile kapatan zanlılar 8 bin 5 lira değerindeki 5 cep telefonunu çaldı. Sabah işyerine gelen Sinan Küçük, soygunu fark edip polisi aradı. Olay yerine ekipler, şüphelilerin gündüz iş yerine gelerek keşif yaptıktan sonra otomobile binerek gittiğini saptadı. Aracın plakasından kiralık olduğunu belirleyen polis, firmaya giderek şüphelilerin kimliğini öğrendi. Polis, kısa sürede Mücahit K. ve Serkan K.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen
Serkan K. tutuklandı.