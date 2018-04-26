Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Hedef UNESCO kalıcı miras listesine girmek

Hedef UNESCO kalıcı miras listesine girmek Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, önemli kültür izleri taşıyan ve 2014’te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Anavarza Antik Kenti’nin kalıcı listeye dahil edilmesi amaçlanıyor

Giriş Tarihi: 26.4.2018