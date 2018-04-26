Hedef UNESCO kalıcı miras listesine girmek

Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerine yaptığı ev sahipliğiyle önemli kültür izlerini barındıran ve 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Anavarza Antik Kenti'nin kalıcı listeye dahil edilmesi hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana
'nın 4 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu söyledi. Kentin tarihi değerleriyle önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Yayman, "Adana, hikayesi olan bir şehir. Biz Türkiye için 'Açık hava müzesi' diyoruz. Bu açık hava müzesinin en önemli yerlerinden bir tanesi de Adana" dedi. Yayman Adana'nın, kanyonlarıyla, tarihi şehirleriyle, kültürü, tabiatı ile Türkiye'nin en güzel şehirleri arasında yer aldığını vurguladı. Yayman, bu doğrultuda seyahat yazarlarını Adana'ya davet ederek kentin tanıtımını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, en önemli tarihi miraslardan biri olan Anavarza Antik Kenti'nin de UNESCO Geçici Listesi'nden asıl listeye alınması için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Yayman, Kozan ilçesinde bulunan antik kentin görenlerin büyük beğenisini kazandığına dikkati çekti.
Yayman, "Anavarza Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde ama bunun kalıcı listeye alınmasını istiyoruz. Dünyanın en önemli antik şehirlerinden bir tanesi. Muhteşem sütunlu caddesi, ticari mekanları ve taç kapısı var. Anavarza'da, Paris'teki zafer takı kadar, ondan daha büyük bir zafer takı var. Ben insanların bunu görmesini istiyorum" dedi. Yayman, Anavarza Antik Kenti'nin asıl listeye alınması durumunda dikkatlerin Adana'ya çekileceğini, bunun da turizmi hareketlendireceğini ifade etti.