Kalecik Köyü’nde güvenlik ve halk toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

Köy okulu salonundaki toplantıya Kaymakam Cuma Kılıç'ın yanı sıra Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Akşen, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Burak Kaan Can, İl Genel Meclis Üyesi Mahir Doğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tevfik Güzel, Özel İdare Müdürü Ali Rıza Özdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Döne Koçaslan, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda İlçe Jandarma Komutanlığınca halka; hırsızlık, dolandırıcılık, boğulma ve benzeri konularda bilgi verilerek, daha dikkatli ve duyarlı olmaları hakkında uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlardan, olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında hemen güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiği belirtildi.