Kaya kartalı doğaya salındı

Osmaniye
'nin Kadirli ilçesinde yorgun düşmüş halde bulunan ve götürüldüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabi-litasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan kaya kartalı, doğaya bırakıldı. Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne duyarlı vatandaşlar tarafından, bir yırtıcı kuşun arazide halsiz ve hareketsiz olduğu yönünde ihbarı yapıldı. Bunun üzerine belirtilen adrese giden Milli Parklar personelleri, kontrol altına aldıkları yırtıcı kuşun, kaya kartalı olduğunu belirledi. Yaban Hayatı Kurtarma Ünitesinde yaklaşık bir hafta süren bakım ve tedavinin ardından yaban kuşu, Düziçi İlçesindeki Düldül Dağı eteklerinde özgürlüğüne bırakıldı. Süzülerek tabi ortamına kavuşan kaya kartalı, kısa sürede gözden kayboldu.