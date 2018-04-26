‘Koleksiyon ve mimarları ağırlıyor’ sergi ve semineri bir arada yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi, Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası (KTMMOB) İşbirliği ile Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Koleksiyon Mobilya'nın ortak çalışması "Koleksiyon/ TSMD Mimarları Ağırlıyor" seminer ve sergilerinin 29'uncusu Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirildi. YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt'un da hazır bulunduğu etkinlikte, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç açılış konuşması yaptı. Daha sonra Ali Osman Öztürk mimari projelerden oluşan bir seminer verdi. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören seminerin arkasından Öztürk'ün projelerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.