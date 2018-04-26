Konukoğlu’ndan öğrencilere tüyolar

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, paranın önemine rağmen her şey demek olmadığını belirterek, "Hepsinden önemlisi, özellikle iş hayatına girdiğinizde paranın esiri olmayın, para sizin esiriniz olsun" dedi. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) öğrencilere tecrübelerini aktaran Konukoğlu, iş hayatına ve SANKO Holdinge ilişkin paylaşımda bulundu. "BİLMEK DEĞİL, YÖNETMEK ÖNEMLİ"
Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Konukoğlu, yönettiği her işi bilmediğini, ancak o işi yönetecek kişileri işbaşına getirdiğini ifade ederek, "Bir şeyi bilmek önemli değil, yönetmek önemli. İşin başına işin uzmanını getirmek gerekir. İş hayatınızda paranın esiri olmayın, para sizin esiriniz olsun" dedi. İŞ BAŞVURULARINA DİKKAT
İş başvurusunun ciddiye alınmasını isteyen Konukoğlu, görüşen uzmanların çok iyi gözlem yaparak saniyeler içerisinde görüş oluşturduklarına vurgu yaptı. Konukoğlu, "İş görüşmesine giderken pahalı kıyafet giyerek gitmenize gerek yok. Temiz, düzgün ve ütülü bir kıyafet olmalı. Saç-sakal darmadağın olmamalı. Erkekler bakımlı saç ve sakal, kızlarımız özenli makyaj ve kıyafeti tercih etmeli" diye konuştu. REKTÖRDEN TEŞEKKÜR
İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise Gaziantep
Üniversitesinde Abdulkadir Konukoğlu'nun önerisi ile başlatılan intörn uygulamasına değindi. İntörn uygulamasında mühendislik fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü işletmelerde aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Dereli, "Abdulkadir Bey, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği sırasında bu konuyu gündeme getirdi ve Türkiye genelinde uygulanmaya başlamasında etkili oldu" diyerek, teşekkürlerini iletti.