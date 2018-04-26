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MEÜ 24. Kültür ve Spor Şenlikleri başladı

Giriş Tarihi: 26.4.2018
MEÜ 24. Kültür ve Spor Şenlikleri başladı
Üniversitesi'nde (MEÜ), öğrenci ve personelin motivasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen '24. Kültür ve Spor Şenliği' başladı. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Eyyup Güler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni Türk Halk Müziği Topluluğu üyeleri Mustafa Hakkı Yıldırım, Ali Haydar Esmer, Sergen Güllü ve Songül Öztürk tarafından verilen konserin ardından Jimnastik ve Dans Topluluğunun Cumhuriyet Alanı'nda gösteri yapmasıyla sona erdi.
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MEÜ 24. Kültür ve Spor Şenlikleri başladı
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