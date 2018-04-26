Öğrenciler Siverek'te bitmeyen altyapı sorunlarından esinlenerek proje hazırladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilçede bitmek bilmeyen alt yapı sorunlarından esinlenerek hazırladıkları proje ile 4006 TÜBİTAK bilim fuarlarına katıldı.

2018 yılında 61 okul ile bilim fuarlarına katılan Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe merkezin de bulunan 3 okulun gerçekleştirdiği TÜBİTAK açılışıyla start aldı. Siverek Çok Programlı Anadolu Lisesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'nun katılımıyla açılışını yapılan fuar, daha sonra Mimar Sinan Ortaokulu ile Siverek Anadolu lisesindeki açılışlarla devam etti. Bilim fuarlarında birbirinden önemli buluşlara imza atan öğrencilerin, ilçede bitmeyen alt yapı sorununa çözüm olması için geliştirdikleri proje yoğun ilgi gördü. Projede yolların blok blok yapılması ve altından da elektrik, su kanalizasyon gibi hatların geçirilmesi yer alıyor. Proje ile gerektiğinde rahatlıkla arızalara müdahale edilebildiği gibi yollar bozulmadan sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Siverek Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Halil Üzer, "Yıllardır Siverek'te bitmeyen bir altyapı sorunu var. Bunun için hem çevre kirliliği oluyor ve hem de devamlı yollar kapanıyor. Aylar boyunca pencereleri açamaz olduk, bu yüzden biz arkadaşlarımızla, neden şehrimize, çevremize yararlı bir proje yapmıyoruz diye kafa yorduk ve Siverek'in altyapı sorununa çözüm bulmaya karar verdik. Geliştirdiğimiz çalışmada yolları blok blok yaptık ve altına da elektrik, su, kanalizasyon yani alt yapıda ne gerekiyorsa onları yerleştirdik. Yol bozulduğunda, o blok kaldırılıp çalışma yapılacak ve çalışma kısa sürede bitecek, o zaman insanların mağduriyeti de ortadan kaldırılacak. Bu çalışma maddi alanda da ülkemize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çalışmamızı Siverek Belediyesine de önereceğiz" diye konuştu.

TÜBİTAK bilim fuarlarındaki çalışmalardan memnun kaldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.