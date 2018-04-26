Ojeli eller ok atıyor

Adana
'da kadınlar tarafından kurulan Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü, okçuluğu yaygınlaştırmak amacıyla cezaevlerinde ve sığınma evlerindeki kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırlayacak. Okçuluğa merak salmış, gönül vermiş yönetim kurulunun tamamının kadınlarda oluştuğu kulüpte Başkan Emel Özdeş, kadınlarda okçuluğu yaygınlaştırmak amacıyla başta cezaevi ve sığınma evleri ile sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumlarında çalışmalar yapacaklarını söyledi. PROJE UNESCO'DA
Kulüp yönetimindeki kadınların okçuluğa Adana Geleneksel Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nde çalışmalara başladığını söyleyen Özdeş, "Türkiye'de tekiz. Atlı okçuluk da yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projemizi UNESCO'ya da bildirdik. Onların da bize güzel bir dönüşü oldu"
dedi. Önceliklerinin her zaman kadınlar olduğunu belirten Özdeş, "Kulüp olarak çalışmaya başlayalı 4 ay oldu. Amacımız kadınlar üzerinde okçuluğu tanıtmak, yaymak"
dedi. DERECELERİ VAR
Okçuluğa gönül veren kadınlarla kısa zamanda iyi işler yaptıklarını söyleyen Özdeş, "Yarışmalara gidiyoruz. Derece alan arkadaşlarımız var. Geçtiğimiz hafta Malatya'da Fetih Kupası'nın düzenlediği ön elemeler vardı. Burada Dursun Buçakçı arkadaşımız birinci oldu ve Mayıs ayında Fetih Kupasında yarışmaya hak kazandı. Onun dışında Fatma arkadaşımız var. Onunda Mersin'de birincilik ve üçüncülük dereceleri var. Benim Kahramanmaraş'ta üçüncülük derecem var. Bu şekilde başladık"
diye konuştu.