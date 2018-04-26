Prof. Dr. Yavuz güven tazeledi

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz yeniden İnterplast Türkiye Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Türkiye'nin tedavi olanakları kısıtlı olan bölgelerinde ve dünyanın tıp açısından gelişmekte olan ülkelerinde doğuştan dudakdamak yarığı, yanık, savaş yaralanmaları veya sonradan oluşmuş sakatlıklardan yakınan insanları plastik ve rekonstrüktif cerrahi yardımı ile tedavi etmek ve bu tür engelli insanları topluma kazandırma amacı taşıyan derneğin 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı. ÇÜ Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gelen kurulda mevcut başkanlığı yürüten, ÇÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Yavuz, oybirliğiyle bir kez daha yönetim kurulu başkanı seçildi. Prof. Dr. Yavuz'un listesinde Dr. Oğuz Çetinkale, Dr. Şule Akın, Dr. Eyüphan Gencel, Dr. Deniz İşcen yer alırken denetleme kurulu üyeliklerinde ise Dr. Mustafa Cömert, Dr. Anış Arıboğan, Dr. Erol Kesiktaş getirildi.