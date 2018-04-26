Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Toros Kaplanı İstanbul’a odaklandı

Toros Kaplanı İstanbul’a odaklandı

spor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Toros Kaplanı İstanbul’a odaklandı
spor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde çalışan turuncu- beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Arın, kalan maçlara aynı ciddiyetle çıkacaklarını belirtti.

AYAK TENİSİ OYNADILAR
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı ayak tenisi oynayarak tamamladı. Tüm oyuncuların İstanbulspor maçında forma giyebilecek gibi hazır olmalarını isteyen Eyüp Arın, "Sahaya puan için çıkacağız. Hedefimiz İstanbulspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyup Adana'ya mutlu bir şekilde dönmek" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toros Kaplanı İstanbul’a odaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN