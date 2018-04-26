Toros Kaplanı İstanbul’a odaklandı

Adana
spor, Spor Toto 1. Lig
'in 33. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri
'nde teknik direktör Eyüp Arın
yönetiminde çalışan turuncu- beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Arın, kalan maçlara aynı ciddiyetle çıkacaklarını belirtti. AYAK TENİSİ OYNADILAR
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı ayak tenisi oynayarak tamamladı. Tüm oyuncuların İstanbulspor maçında forma giyebilecek gibi hazır olmalarını isteyen Eyüp Arın, "Sahaya puan için çıkacağız. Hedefimiz İstanbulspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyup Adana'ya mutlu bir şekilde dönmek" diye konuştu.