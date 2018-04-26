Türk-Yunan dostluğunu resimle pekiştirdiler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yunanistan´la ortak yürütülen, Erasmus + KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar ´´E-Services Education´´ (ESE) proje ortaklarından, Zehra Marulyali Spor Kulübü'nün düzenlediği resim yarışması ödül töreni ve proje tanıtımı Mersin
'in Anamur ilçesinde yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, ESE projesi için 2015 yılında başvuruda bulunduklarını, projenin amacının eğitimi modernize etmek olduğunu belirterek, "Bu proje gerek bütçe gerekçe kapsamı ile ülkemizde gerçekleştirilen projeler arasında ilk sırada. Proje hareketliliği devam ediyor, 2018 yılı sonunda bitecek. Proje kapsamında organize edilen resim yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi. ÖDÜLLERİNİ ALDILAR
Törende Fatih İlkokulu'ndan Belinay Tel birinci, Kıbrıs İlkokulu'ndan Seranur Kaplander ikinci, yine Fatih İlkokulu'ndan Kevser Orhan ise üçüncü oldu. Jüri Özel ödülü Fatih İlkokulu öğrencisi Elif Su İmral'a verildi. Ortaokullar arası Türk-Yunan dostluğu temalı resim yarışmasında ise, Özel Sınav Koleji'nden Kayra Güney birinci olurken, ikinciliği Evciler Nihat Sarı Ortaokulu'ndan Yeliz Takmet, üçüncülüğü ise Anamur Ortaokulu'ndan Teoman Ak kazandı. Jüri özel ödülü ise Anamur Ortaokulundan Mirza Şen'e verildi. Yarışmaya katılan diğer öğrencilerde mansiyon takdim edildi.