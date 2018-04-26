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Uyuşturucu dondurucuda bulundu

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Uyuşturucu dondurucuda bulundu
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda derin dondurucunun içerisinde 7 kilogram eroin ve 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce kent merkezinde düzenlenen operasyonda, bir adreste derin dondurucunun içerisine gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
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Uyuşturucu dondurucuda bulundu
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