Vali Su, ahşap oymacılığının sırlarını öğrendi

Mersin
Valisi Ali İhsan Su, ünlü kündekâr Nezihi Ünal Demirtaş ile bir araya gelerek ahşap oymacılığının sırlarını öğrendi. Vali Su, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte Tarsus ilçesindeki Siptilli Çarşısında esnaflarla bir araya geldi. İşyerlerini gezerek esnafla sohbet edip yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Su, kündekâr Nezihi Ünal Demirtaş'ın ahşap oyma sanatının güzel örnekleriyle dolu atölyesine özel zaman ayırdı. Yüzyıllar önce var olan ve günümüzde nerdeyse kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen kündekârlık mesleğinin Demirtaş tarafından sürdürülmesinden etkilenen Vali Su, ahşap oyma sanatına olan ilgisini pratiğe döktü. Daha önceden hazırlanan kalıp üzerindeki oyulması gereken bölümleri keski ve tokmağı eline alarak hassas vuruşlar yapıp yerinden çıkaran Vali Su'nun ustalığı karşısından Demirtaş'ı oldukça şaşırdı.