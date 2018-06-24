Çocukluk döneminin en önemli besini

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, çocukluk çağında süt ve süt ürünleri tüketiminin büyüme ve gelişmeye katkı koyduğunu, hipertansiyon ve kanser riskini azalttığını, vücut ağırlığının kontrolünde de koruyucu rol oynadığını kaydetti. Yaşamın her evresinde süt veya süt ürünlerinin vücudun ihtiyacı olduğunu söyleyen Beyitler, özellikle çocukluk döneminde süt veya süt ürünlerinin tüketiminin büyük önem taşıdığını belirtti. Süt veya süt ürünlerinin çeşitli besin öğelerini içeren zengin bir kaynak olduğunu, kemik sağlığı açısından da büyük önem arz ettiğini belirten Beyitler, "Düzenli süt tüketen çocukların, süt içmeyen çocuklara kıyasla daha başarılı oldukları tespit edilmiştir" dedi.