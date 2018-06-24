Vali Ata’dan vergi rekortmenine ziyaret

Hatay
Valisi Erdal Ata, ödedikleri vergiler ile ülke ekonomisine katkı veren Fil Fitre A.Ş.'yi ziyaret etti. Vali Ata
, Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Çirkin'e başarı plaketi verdi. Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol'un da eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Erdal Ata
, kamu kaynağını sağlayan en önemli faktörün vergi olduğunu söyledi. Vali Erdal Ata, "Kendilerine Hatay'a yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bununla birlikte vergisini düzenli olarak ödeyen vatandaşlarımıza da bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi.