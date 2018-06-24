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’dan vergi rekortmenine ziyaret

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018
Vali Ata’dan vergi rekortmenine ziyaret
Hatay Valisi Erdal Ata, ödedikleri vergiler ile ülke ekonomisine katkı veren Fil Fitre A.Ş.'yi ziyaret etti. , Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Çirkin'e başarı plaketi verdi. Hatay Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol'un da eşlik ettiği ziyarette konuşan , kamu kaynağını sağlayan en önemli faktörün vergi olduğunu söyledi. Vali Erdal Ata, "Kendilerine Hatay'a yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bununla birlikte vergisini düzenli olarak ödeyen vatandaşlarımıza da bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi.
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Vali Ata’dan vergi rekortmenine ziyaret
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