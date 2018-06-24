Yoga sağlığı geliştiren ve koruyan bir öğretidir

DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi yoga eğitmeni Özlem Var, Dünya Yoga Günü
dolayısıyla açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 11 Aralık 2014 tarihinde alınan karar ile 21 Haziran'ın Dünya Yoga Günü olarak tüm dünyada kutlanmaya başlandığını ifade eden Var, Yoganın gerek bireysel gerek toplumsal bağlamda yaşamlarımıza yapacağı olumlu katkılara dikkat çekmek ve yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bu günün kutlandığını belirtti. Yoganın, tarihi binlerce yıl önceye dayanan, bedensel olduğu kadar duygusal, zihinsel ve ruhsal anlamda da sağlık ve iyilik halini destekleyen, dolayısıyla bütünsel bir iyi olma haline hizmet eden bir öğreti olduğunu söyleyen Özlem Var, bu öğretinin sadece egzersiz yapmakla ilgili olmadığına dikkat çekti. Var, "Yoga bütünsel sağlığı geliştiren ve koruyan güçlü ve derin bir öğretidir" dedi.