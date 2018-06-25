Ateş ailesi oğullarının katilinin bulunmasını istiyor

Adana
'da 2006 yılında sulama kanalında elleri bağlı cesedi bulunan 12 yaşındaki Mehmet Ateş'in anne ve babası aradan geçen 12 yılda evlatlarının acısını unutamadı. Baba İbrahim Ateş (56), "Bütün araştırmalara rağmen şu ana kadar olay çözülemedi. Devlet büyüklerimizden bu cinayetin çözülmesi için yardım istiyorum. Daha önce vadettiğim 30 bin liralık ödül halen geçerlidir. Cinayeti işleyenleri bildirenlere bu ödülü vereceğim" dedi. 12 YILLIK CİNAYET
Adana'da 2006 yılında kaybolduktan iki gün sonra sulama kanalında elleri bağlı cesedi bulunan çocuğun anne ve babası 12 yıldır evlat acısıyla yaşıyor. Adana'da 21 Haziran 2006'da babasının iş yerinden dondurma almak için bisikletle ayrıldıktan sonra kaybolan ve 2 günün ardından Devlet Su İşlerine ait (DSİ) ait sulama cesedi bulunan çocuğun annesi Hülya (46) ve babası İbrahim Ateş, evlatlarını öldüren kişinin bulunmasını bekliyor. HALA UMUTLUYUZ
Çift, oğullarının ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret edip, katil ya da katillerin bulunması için gözyaşı dökerek dua etti. Baba İbrahim Ateş, acılarının hala taze olduğunu belirterek, olayın çözülmesine dair 12 yıldır umutlarını koruduklarını söyledi. Failin bulunması için çok çaba harcadığını aktaran Ateş, "Devlet büyüklerimizden cinayetin çözülmesi için yardım istiyorum. 30 bin liralık ödül halen geçerlidir. Oğlumu öldürenin de vicdana gelip teslim olmasını diliyorum." NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Büyük acılar yaşadıklarını anlatan anne Hülya Ateş, "Benim oğlumun ne suçu vardı? 12 yıl bunu kendime sormakla geçti. Her günüm oğlumun neden öldürüldüğünü düşünerek geçiyor. Tek isteğim bunu bilmek. Oğlumu öldüren ortaya çıkıp neden yaptığını açıklasın. Biz ailesi olarak yıllardır huzurlu değiliz. Eğer, bu olayı gören veya bununla ilgili bilgi sahibi olan varsa, kendisini bizim yerimize koyarak bildiklerini güvenlik güçlerine bildirsin." sözlerine yer verdi. KAYIP İHBARI VERİLMİŞTİ
ADANA'DA 23 Haziran 2006'da yapılan bir ihbar üzerine, Çamlıbel Mahallesi'ne giden güvenlik güçleri, DSİ'ye ait sulama kanalında elleri iple bağlı, ağzında ise bez parçası olan çocuk cesedi bulmuştu. Yapılan araştırmada, çocuğun cesedi bulunmadan iki gün önce ailesinin emniyete kayıp bildiriminde bulunduğu belirlenmişti.