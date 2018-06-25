Atık su tesisi yılsonunda bitiyor

Gaziantep
Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (GASKİ) 1 milyon nüfusa hitap edecek olan İleri Biyolojik Atıksu Tesisi'nin 2018 yılı sonuna doğru hizmete girmesi planlanıyor. Yaklaşık maliyeti 103 milyon lira olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, faaliyete geçmesi durumunda Oğuzeli, Nurgana, Yeşilkent ve bölgesine rahat bir nefes aldıracağını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Sacır Deresi'nin de eskisinden daha temiz olacağını belirtti. "GAZİANTEP BÜYÜYOR"
Kent genelindeki atık suların Sacır Deresi havzasında bulunan 200 bin metre küp/gün (1 milyon kişi) kapasitesinde çalışabilen mevcut atık su arıtma tesisine kollektör hatları ile getirildiğini söyleyen Sönmezler, "İlimizdeki nüfus artışı ve sanayinin gelişmesi sonucunda mevcut atık su arıtma tesisi şehrin ihtiyacını karşılayamıyordu. Bu durum Sacır Deresi ve havzasında çevre ve sağlık sorunları meydana geliyor. Bunları önlemek için mevcut atık su arıtma tesisini büyütüyoruz" diye konuştu