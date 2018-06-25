Bu yaz parke üzeri hiç boş kalmayacak

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aziantep'te Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılı yaz basketbol spor okulunda 17 farklı seansta 450'nin üzerinde sporcuyu parke üzerinde buluşturacak. Potanın perilerinin ve dev adamlarının büyük ilgi gösterdiği spor okullarında birbirinden renkli sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.
Yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin bu yılda adresi Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okulları oldu. FARKLI YAŞ GRUBU 7
farklı branşta anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar uzanan yaş aralığında binlerce sporcu öğrenciyi tesislerinde ağırlayacak olan Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okullarınd
a en çok ilgi gören branşların başında basketbol her zamanki yerini korudu. 17 farklı seansta 450'nin üzerinde potanın perisinin ve dev adamın çalışmalara katılacağı eğitim sürecinde sporcu öğrencileri için uzun süre unutamayacakları farklı sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde planlandı. İLGİ ÇOK BÜYÜK BASKETBOL
branşı yaz spor okulunda daha fazla sporcu öğrenciye nitelikli eğitim verebilmek adına haftanın 6 günü, günde 14 saat kesintisiz eğitim verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, 2018 yılı yaz basketbol spor okulu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "2017-2018 eğitim- öğretim yılının tamamlanmasının ardından yaz tatili sürecine giren öğrencilerimizin sportif faaliyetlere olan ilgisi memnuniyet verici düzeyde"
diye konuştu.