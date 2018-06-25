Bu yaz parke üzeri hiç boş kalmayacak

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılı yaz basketbol spor okulunda 17 farklı seansta 450'nin üzerinde sporcuyu parke üzerinde buluşturacak.Yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin bu yılda adresi Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okulları oldu.farklı branşta anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar uzanan yaş aralığında binlerce sporcu öğrenciyi tesislerinde ağırlayacak olana en çok ilgi gören branşların başında basketbol her zamanki yerini korudu. 17 farklı seansta 450'nin üzerinde potanın perisinin ve dev adamın çalışmalara katılacağı eğitim sürecinde sporcu öğrencileri için uzun süre unutamayacakları farklı sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde planlandı.branşı yaz spor okulunda daha fazla sporcu öğrenciye nitelikli eğitim verebilmek adına haftanın 6 günü, günde 14 saat kesintisiz eğitim verdiklerini ifade eden, 2018 yılı yaz basketbol spor okulu ile ilgili yaptığı değerlendirmede,diye konuştu.